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Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hayalet kent Maraş böyle canlanacak

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Hayalet kent Maraş böyle canlanacak
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kısa süre önce ziyarete açılan KKTC’nin Maraş kentini TOKİ ile Konya Belediyesi’nin hayata döndüreceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım’da ziyaret edeceğini açıkladığı Hayalet Kent unvanlı Maraş’ı TOKİ ve Konya Belediyesi ayağa kaldıracak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kenti ziyaret ederek inceleme yaptı. Bakan Kurum’a Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TOKİ heyeti eşlik etti.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Bakan Kurum, yapılacak çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Maraş bölgesini aslına uygun olarak ihya ve inşa edeceğiz. Altyapı, kanalizasyon, kamu alanlarında çevre düzenlenmesi gibi yapılacak işler var. TOKİ ve Konya Belediyesi, peyzaj, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi altyapı çalışmalarını yaparak Kıbrıs Türk halkının ve turistlerin güvenli bir şekilde kenti ziyaret etmesine yardımcı olacak. Bundan sonraki süreçte, tüm birimlerimizle bu heyecana ortak olacağız.” Bakan Kurum ve beraberindekiler Maraş temaslarının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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