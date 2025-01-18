Hayalet filo ortada kaldı... Rusya petrolü satamıyor

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ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin, görevden ayrılmasına kısa süre kala enerji kaynakları alanında Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu son yaptırımlar petrol yüklü onlarca tankerin ortada kalmasına yol açtı. Böylece Rusya’nın petrol ihracat kapasitesinin yüzde 10 gibi önemli bölümü felç olurken, dünya piyasalarında petrol fiyatları da 72 dolardan 83 dolara fırladı.

670 TANKERLİK FİLO

Ukrayna savaşının 2022 yılında başlamasıyla yaklaşık 670 irili ufaklı tankerden oluşan hayalet filo kuran Rusya, batının ticaret mekanizmalarından bağımsız kendi petrolünü kendi tankerleriyle dünyaya taşımaya başlamıştı. Ancak yeni yıldan hemen sonra ABD yönetiminin Rus hayalet tanker filosunu hedef alan yaptırımları bu sefer ciddi sonuç doğurdu. Yaptırım kararına göre kayıt dışı Rusya çıkışlı petrolü kabul eden ülke veya şirketlerin ABD’nin artçı yaptırımlarına maruz kalacağı ilan edildi.

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The Moscow Times gazetesinin haberine göre son 14 günde dünyanın farklı bölgelerinde izin alınamadığı için limanlara yanaşamayan tamı tamına 65 petrol yüklü Rus tankeri yükünü boşaltamıyor. Yeni yıldan bu yana Rusya dolum terminallerinde tankerlere yüklenen 50 milyon varil ham petrol okyanus ve denizlerde dolaşıyor. Teslim edilemeyen Rus petrolün yaklaşık tutarı 3.5 milyar dolar civarında gösteriliyor.

TRUMP BEKLENİYOR

ABD’nin Rus tankerlerine yönelik uygulamaya başladığı yaptırım kararı son üç yılda Moskova’nın sessiz ortağı konumundaki Hindistan ile Çin’i de Rus petrolünden caydırmaya başladı. Hindistan ve Çin farklı tedarikçilerden ham petrol arayışına girerken limanların girişinde bekleyen Rus tankerleri kabul etmemeye başladı. ABD’de Donald Trump yönetiminin 20 Ocak’ta işbaşı yapmasıyla Rusya’nın filosunun durumunun yeniden masaya yatırılması bekleniyor.

‘TRUMP YAPTIRIMLARI KALDIRACAK’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, kamuya ait Kossuth Radyo’ya dün sabah yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının sona ermesinin ardından Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldıracağından ve Moskova ile normal ilişkilerin eskisi gibi yeniden tesis edileceğinden emin olduğunu söyledi. AB’ye üye ülke devletlerin liderlerinin tutumlarını değiştirmekten çekindiklerini ve normalleşme için daha fazla çaba gerektirdiğini ifade eden Orban, mevcut durumun geçici olduğunun altını çizerek, “Yakın gelecekte Rusya ile yaptırımsız bir ilişki sistemi kurulacak” diye konuştu.

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ABD’de kasım ayında yapılan başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasının da bu durumda etkili olduğunu aktaran Macar Başbakan, Trump’ın yemin törenini işaret ederek, önümüzdeki haftadan itibaren yeni bir dönemin başlayacağını dile getirdi.