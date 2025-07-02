'Hayalet çocuklar' polisleri hayrete düşürdü: Hayatları boyunca okula gitmediler... Konuşmayı bile bilmiyorlar

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Hiçbir resmi evrağa ya da tıbbi geçmişe sahip olmayan bu iki kardeş bulundukları ana kadar varlıklarından kimse haberdar değildi. İki kardeşin tamamen izole ve kötü şartlarda yaşadığını tespit eden yetkililer çocukların psikolojik durumlarının endişe verici olduğunu açıkladı. Olay, yerel halk ve yetkilileri derinden etkiledi.

'HAYALET ÇOCUKLAR' YETKİLİLERİN RADARINA GİRMEMİŞ

Almanya'da doğdukları ve daha sonra İtalya'ya getirildikleri düşünülen çocukların, hayatları boyunca hiç doktora gitmemiş ve okula ayak basmamış oldukları anlaşıldı. Kirli ve korkmuş halde bulunan kardeşler, İtalyan medyası tarafından "hayalet çocuklar" olarak tanımlandı.

Çocukları bulan yetkililer iki kardeşin hala bebek bezi kullandıklarını tespit etti. Bilinen hiçbir dili konuşmayan bu çocuklar sadece kendilerinin anladığı ilkel bir dilde iletişim kuruyordu. Ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. Ev çürüyen mobilyalar, paslı trambolinler ve çöp yığınlarıyla doluydu. Ailenin eğitim ve temel hijyenden yoksun bir şekilde yaşadığı anlaşıldı.

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BABA: 'ONLARI KORUMAK İSTEDİM'

54 yaşındaki Hollandalı heykeltıraş baba, çocukları izole etme kararını savundu. "Çocuklarımı seviyorum. Sadece onları korumak istedim" diyen baba, Covid gibi enfeksiyon korkularının aileyi bu duruma sürüklediğini iddia etti. Çocukların bilgisayarları, müzik aletleri olduğunu ve hatta kayak yapıp ata bindiklerini söylese de, yetkililer çocukların okuma yazma bile bilmediğini fark etti.

MAHKEME ÇOCUKLARI AİLEDEN ALDI

Turin Çocuk Mahkemesi'nin acil kararıyla çocuklar devlet korumasına alındı. Mahkeme, “çocukların, ebeveynlerinden veya bunu sağlamakla yükümlü olan akrabalarından yeterli yardımı alamadıklarını gösteren deliller mevcuttur” şeklinde hüküm verdi. 38 yaşındaki Hollandalı annenin ise evsiz olduğu ve çocukların alınmasına kayıtsız kaldığı belirtildi.

KASABA ŞOKTA

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Belediye Başkanı Mara Baccolla, olayın toplumu derinden sarstığını belirterek "Bu çok hassas bir konu. Artık bu çocuklar, hak ettikleri hayata kavuşabilir" ifadelerini kullandı. Mara Baccolla babanın ise "çok içine kapanık ve İtalyanca bilmiyor" olduğunu açıkladı.

Yetkililer yapılan incelemelerde kimsenin çiftlikteki çocukların varlığından haberdar olmadığını tespit etti. Olayın ortaya çıkmasıyla bölge halkı şaşkınlık içerisinde. Çocuklar şimdi devlet korumasında olup, yuva arayışı sürüyor.