Hayal kırıklığı Trump'ın tavrını değiştirdi: Sabah güzel konuşuyor akşam bomba yağdırıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini açıkladı.

Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruya Trump, "Henüz sayısı kesinleşmedi ama biraz göndereceğiz çünkü korunmaya ihtiyaçları var. Ama Avrupa Birliği ödeyecek. Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz. Bu, bizim için iş olacak. Onlara, çok ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz." diye konuştu.

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayarak, "Putin'in söylediklerinin arkasında biri olduğunu sanırdım. Çok güzel konuşuyor ancak sonra gece insanları bombalıyor. Bu hoşumuza gitmiyor." ifadesini kullandı.

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Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurup duyurmayacağına ilişkin soruya ise Trump, "Ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için özel temsilcisi aracılığıyla iki ülke arasında mekik dokudu ancak sonuç alamadı. Seçimden önce bağışçılarına yönelik yaptığı konuşmada Trump'ın, "Moskova'yı bombalarım" açıklamasında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelmeyi planlayan Trump, görüşmede Kiev'e silah tedarik etme planlarına dair görüşmelerde bulunacak.

ABD medyası Axios'da yer alan iddiaya göre, Trump yönetimi Ukrayna'ya saldırı silahları verecek.

İsmi açıklanmayan iki kaynak, yakında "Rusya hakkında önemli açıklamalarda bulunacağım" diyen Trump'ın, Ukrayna için "saldırı silahları" gönderilmesini duyuracağını öne sürdü.

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PATRIOTLARIN ÖZELLİKLERİ

Patriot, ABD yapımı uzun menzilli hava savunma sistemidir ve uçak, seyir füzesi ile özellikle balistik füzelere karşı etkili şekilde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Raytheon ve Lockheed Martin tarafından üretilen sistem; radar, kontrol istasyonu, fırlatma rampası ve çeşitli füze tiplerinden oluşur. En bilinen versiyonları PAC-2 ve PAC-3’tür. PAC-2, parçacık etkili başlığıyla hava hedeflerine karşı, PAC-3 ise "hit-to-kill" prensibiyle balistik füzelere karşı kullanılır.

Modern Patriot sistemleri, aynı anda çok sayıda hedefi tespit edip takip edebilen AESA radarlar kullanır. Menzili hedefin türüne göre değişmekle birlikte, hava hedeflerinde yaklaşık 160 km'ye, balistik füzelerde 50 km'ye kadar ulaşabilir. İlk kez Körfez Savaşı’nda sahaya çıkan sistem, o günden bu yana birçok ülke tarafından kullanılmakta ve düzenli olarak modernize edilmektedir. Özellikle İsrail, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkelerde aktif olarak görev yapmaktadır.