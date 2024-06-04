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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı patladı

Güncelleme Tarihi:

#Hawaii#Yanardağ#Lav
Hawaiideki Kilauea Yanardağı patladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 12:35

Hawaii'de bulunan Kilauea Yanardağı, patlama sonrası lav püskürttü.

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Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve Büyük Okyanus'taki Hawaii takımadalarında bulunan Kilauea Yanardağı harekete geçti.

Patlayan yanardağ lav püskürttü. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, 1 kilometre uzunluğundaki kraterden püsküren lavların metrelerce yayıldığı belirtildi.

Patlamanın milli parkın uzak bir noktasında meydana geldiği, bölge halkı ve altyapı için tehdit oluşturmadığı aktarıldı.

Kilauea Yanardağı en son Eylül ayında patlamıştı.

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#Hawaii#Yanardağ#Lav

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