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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı lav püskürttü

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#Hawaii#Kilauea Yanardağı#Volkanik Patlama
Hawaiideki Kilauea Yanardağı lav püskürttü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 11:43

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii’deki Kilauea Yanardağı, yeniden aktif oldu. Kilauea Yanardağında 23 Aralık'tan bu yana volkanik sürerken, yanardağı lav püskürttü.

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ABD’nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağında 23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketlilik sürüyor.

Hawaii Volkan Gözlemevi’nden yapılan açıklamaya göre yanardağda dün yerel saatle 09.15'te sıralarında patlama meydana geldi. Yanardağ lav püskürtürken, görsel şölen oluştu.

Patlamanın Hawaii Yanardağlar Milli Parkı ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için acil bir tehdit oluşturmadığı aktarıldı.

700’Ü AŞKIN EVİ YOK ETMİŞTİ

Öte yandan, 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağında 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti.

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#Hawaii#Kilauea Yanardağı#Volkanik Patlama

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