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Dünya
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 21.12.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Hawaii Volkan Gözlemevinden yapılan açıklamada, Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

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