Dünya Haberleri

Hawaii'de yanardağ patlaması: Lavlar 425 metre yüksekliğe ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Hawaii#Kilauea Yanardağı#ABD
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 10:56

ABD'nin Hawaii Adası'nda patlayan Kilauea Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 425 metre yüksekliğe çıktı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı'nda 1 yıldır hareketlilik devam ediyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, yanardağın faaliyete geçtiği 23 Aralık 2024'ten bu yana 23 Aralık 2025'te 39'uncu kez patladığı belirtildi.

Yanardağdan püsküren lavların 425 metre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı.

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı.

700 EVİ YOK EDEN PATLAMA

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü.

Yanardağda 2018 yılında meydana gelen ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti.

