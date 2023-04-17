Havuzu basıp 7 kişiyi öldürdüler! Meksika'yı şoke eden katliam...

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Guanajuato eyaletinin Cortazar kentinde gerçekleştirilen kanlı saldırı Meksika'da şok etkisi yarattı.

CNN International'da yer alan bilgilere göre, Cumartesi günü yerel saatle 16:30 civarında halka açık bir yüzme havuzunu basan silahlı saldırganlar rastgele ateş açtı.

ÇIĞLIKLAR İÇİNDE KAÇIŞTILAR

Yerel haber sitesi Debate Noticias'ta yayınlanan ve olay yerindeki bir görgü tanığı tarafından çekilen görüntülerde, hafta sonunu havuz başında geçirmeyi planlayan insanların çığlıklar içinde kaçıştığı, boş kovanların çevreye yayıldığı görüldü.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ AĞIR YARALI

Güvenlik güçleri olay yerine geldiğinde aralarında 7 yaşından küçük bir çocuğun da bulunduğu 7 kişinin cansız bedenine ulaştılar. Ağır bir şekilde yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

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Görgü tanıkları silahlı saldırganların insanları katlettikten sonra güvenlik kameralarına ve bilgisayarlara zarar verdiğini söyledi.



Twitter'da yayınlanan görüntülerde insanların cansız bedenleri kanlar içinde görüldü

Guanajuato önemli bir üretim ve tarım merkezi olsa da şiddet olayları konusunda kötü bir üne sahip. Kentin son yıllarına uyuşturucu kartelleri arasındaki kanlı çatışmalar damga vururken, yerel havuzdaki saldırı bu yıl içinde dörtten fazla insanın hayatını kaybettiği sekizinci katliam oldu.

Saldırının okul tatilinin son gününde yapılması, havuzun hemen yanındaki üniversiteyi de alarma geçirdi. Kampüs çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Hayatını kaybeden 6 yetişkinin 3'ünün kadın, 3'ünün de erkek olduğu açıklandı. Yerel yönetim saldırı sonrası yaptığı açıklamada acılı ailelerle işbirliği içinde olduğunu vurguladı.