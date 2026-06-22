Havuz krizinde sürpriz gözaltı

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Kısa süre önce tamamlanan projede havuz tabanına sürülen ve Başkan Donald Trump’ın “Amerikan bayrağı mavisi” olarak tanımladığı boya kalkmaya başlarken, suyun yüzeyi de yoğun yosun tabakasıyla kaplandı. Trump, yaşanan sorunun arkasında vandalların olduğunu öne sürerek çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı, havuzun gerekli onarımlar için kısmen boşaltılabileceğini duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında üç kez olimpiyatlarda kürek sporunda ABD’yi temsil eden 67 yaşındaki David Carter Hearn de bulunuyor. Hearn, havuzu görmek için uğradığını ve yalnızca yosunların arasından çıkan boya parçasına dokunduğunu söylerken, polis tarafından kamu malına zarar vermekle suçlandı.