MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHAVELSAN dünya devleriyle aynı listede
GeriDünya HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 18:33 | Son Güncelleme:

HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede
Abone Olgoogle-news

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, "Open Source NFV Management and Orchestration MANO (OSM)" ekosistemi listesinde yer aldı.

HAVELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu listede HAVELSAN'ın yanı sıra, Amazon, Red Hat, VMware, Whitestack ve Wind River gibi dünya devleri bulunuyor.

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, "OpenStack" ve "Kubernetes" altyapısını tek bir noktada birleştiren, hem buluta özgü ağ fonksiyonu (CNF) hem de sanal ağ fonksiyonunu (VNF) destekleyen bir sanallaştırma platformu olarak nitelendiriliyor.

Platform, "5G", "Mobil Kenar Bilişim (MEC)", "Radyo Erişim Şebekesi (RAN)", "Araç-Her Şey Haberleşmesi (V2X)", "Yapay Zeka", "Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT)", "Otomasyon ve Robotik" gibi teknolojilerin hayata geçebilmesi büyük önem taşıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle