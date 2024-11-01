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Havası en kirli şehir belirlendi

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#Hindistan#Kirli Hava#En Kirli
Havası en kirli şehir belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 12:08

Dünyanın havası en kirli şehri, hava kalitesi indeksi 348 olarak ölçülen Yeni Delhi oldu. Hindistan'In başkenti Yeni Delhi'nin en kirli havaya sahip şehir olarak belirlenmesinde, havai fişeklerin ve çiftliklerde atık yakılmasının etkili olduğu belirtildi.

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yasağa rağmen Diwali ışık festivalinde kullanılan havai fişekler hava kirliliğinin artmasına yol açtı.

Yeni Delhi, hava kalitesi indeksinin (AQI) 348 olarak ölçülmesiyle bugün dünyanın havası en kirli şehri oldu.

Havası en kirli şehir belirlendi

Hava kalitesinin düşmesiyle kentte sisli hava hakim olurken, başkentte yaşayanların bir kısmı maske takarak dışarı çıktı.

Hindistan'ın kuzeyindeki çiftliklerde atık yakılmasının da hava kalitesinin kötüleşmesini etkilediği belirtildi.

Havası en kirli şehir belirlendi

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HAVA KİRLİLİĞİ İNDEKSİ

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.
Festival kapsamında kullanılan havai fişekler her yıl Hindistan’da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, yerel hükümetler Diwali festivali sırasında ve kış aylarında havai fişek kullanımını yasaklama kararı almıştı. Yasağı ihlal edilmesine karşı hapis cezası bulunmasına rağmen çok sayıda Hindu havai fişek gösterisi yapmaya devam ediyor.

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#Hindistan#Kirli Hava#En Kirli

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