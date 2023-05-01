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Havana'da 1 Mayıs kutlamaları akaryakıt krizi nedeniyle iptal edildi

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#Küba#Havana#Dünya
Havanada 1 Mayıs kutlamaları akaryakıt krizi nedeniyle iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 10:44

Küba’nın başkenti Havana’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları akaryakıt krizi nedeniyle iptal edildi.

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Son haftalarda benzin istasyonlarında akaryakıt tedariğinde yaşanan sıkıntılar yüzünden uzun kuyruklar oluştuğu görülüyordu.

Bu yıl 1959’daki devrimden beri ilk kez kutlamalar ekonomik sorunlar yüzünden yapılamıyor.

Her yıl ülkenin dört bir yanından yüz binlerce kişi dünya çapında kutlanan 1 Mayıs bayram için Havana’ya geliyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ay başında tedarikçilerin sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle Küba’nın sadece ihtiyacının üçte ikisi kadar benzin alabildiğini söylemişti.

Küba düşük kalitede ham petrol satın alabiliyor ancak ABD yaptırımları yüzünden zorlanan ülke bu petrolü işlemek için gerekli tesislere sahip değil.

Yüksek kalitede benzinin ithal edildiği Venezuela’dan gelen petrol ise son yıllarda yarı yarıya azaldı.

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Venezuela da yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden ihracatta problemlerle karşılaşıyor.

Küba normalde işçilerin Havana’ya getirilmesi için kaynaklarını seferber ederek kalabalık kutlamalar düzenliyordu.

Kutlamalar sadece koronavirüs yüzünden 2020 ve 2021’de iptal edilmişti.

Bunun yerine yerelde kutlamaların düzenlenmesi planlanıyor.

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#Küba#Havana#Dünya

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