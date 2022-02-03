Havana Sendromu üzerindeki sis perdesi aralanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... MSB duyurdu 43 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika... MSB duyurdu! 43 terörist etkisiz hale getirildi #Terörle Mücadele
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
Fenerbahçeden dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi Yola çıktı... Herkes Gedsonu konuşurken bomba..Fenerbahçe'den dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi! Yola çıktı... Herkes Gedson'u konuşurken bomba..#Luiz Adriano
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukraynadan flaş Türkiye mesajı Rusya kabul ederse...Ukrayna'dan flaş Türkiye mesajı! 'Rusya kabul ederse...'#Ukrayna
Aşırı yağış 4 noktayı felç etti Çok sayıda araç suya gömüldüAşırı yağış 4 noktayı felç etti! Çok sayıda araç suya gömüldü#Sağanak
Gizemli hastalıkta sır perdesi aralandıGizemli hastalıkta sır perdesi aralandı! #Havana Sendromu
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
Bakan Nebatiden Japon medyasına enflasyon ve kur mesajıBakan Nebati'den Japon medyasına enflasyon ve kur mesajı#Nureddin Nebati
Dünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecekDünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecek!#Jeff Bezos
Aşıklar ilk kez el eleAşıklar ilk kez el ele!#Uğur Aslan
Covid aşısı adet düzenini etkiliyor mu 7 SORU 7 YANITCovid aşısı adet düzenini etkiliyor mu? 7 SORU 7 YANIT#Covid 19
10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti Ben namussuz değilim10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti! 'Ben namussuz değilim'#Oryantal Didem Kınalı
Yeni patronu böyle karşıladılarYeni patronu böyle karşıladılar#Kate Middleton
HABERLERDünya Haberleri

Havana Sendromu üzerindeki sis perdesi aralanıyor

#Havana Sendromu#ABD#Gizemli Hastalık
Havana Sendromu üzerindeki sis perdesi aralanıyor

Ortaya çıktığı günden beri 'gizemli hastalık' olarak adlandırılan Havana Sendromu çoğunlukla ABD'li diplomatlarda görüldüğü için endişe yaratmaya devam ediyor. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren yetkililer bu hastalığın altında yatan nedene çok yaklaşmış olabilir...

Haberin Devamı

Havana Sendromu ilk olarak 2016 yılında Küba'da iki düzine CIA görevlisinin kafataslarında uğultu ve yoğun baskı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamasıyla ile ortaya çıkmıştı.

Etkilenen diplomatlar üzerinde yapılan bir araştırma, bir tür beyin hasarı yaşadıklarını, ancak nedenini belirleyemediklerini buldu. Sendromun nedeni konusunda uzman bir fikir birliği olmamasına rağmen, çalışmanın ortak yazarlarından biri mikrodalga silahları "ana şüpheli" olarak değerlendirdi.

Konu hala gündemdeki yerini korurken ABD'li istihbarat yetkililerinin yeni raporuna göre gizemli hastalığın kaynağında ultrason ve darbeli enerji cihazları olma ihtimali çok büyük.

Raporda incelenen vakalar sorunun sağlık ya da çevresel kaynaklı olmadığını ya da bunun psikosomatik (psikolojik kökenli fizyolojik rahatsızlık) bir durum olmadığı ortaya koydu. Rapora göre hastalıktan etkilenen kişilerde görülen semptomların suçlusu az enerjiyle çalışabilen ve gizlenebilen cihazlardan kaynaklı ve bu cihazların yaydığı dalalar duvarları bile aşarak yüzlerce metre öteden etkili olabiliyor.

Haberin Devamı

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ve CIA Direktörü William Burns, kendilerinin başkanlığında yürütülen araştırmaların bir suçlu bulmak için değil hastalığın kökenin bulmak amacı taşıdığını söylemişti. Haines ve Burns yaptıkları açıklamada "Ne kadar uzun sürerse sürsün bu konuyu araştırmayı bırakmayacağız" dediler.

Gözden Kaçmasın

Korona salgını bitmeden... Gizemli hastalık Havana Sendromu geri döndüKorona salgını bitmeden... Gizemli hastalık 'Havana Sendromu' geri döndü!Haberi görüntüle

Bazı bölümleri basından gizlenen son rapora göre uzmanlardan oluşan panel sendromun işaretlerinin ve semptomlarının çok çeşitli olduğunu ve her birinin farklı sebeplerden ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor. Ancak tüm bu alt kümelerin kolaylıkla çevresel ya da tıbbi sebeplerle açıklanamadığının da altı çiziliyor.

Havana Sendromu üzerindeki sis perdesi aralanıyor

CIA tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre baş ağrıları ve mide bulantısı çekerek hastalanan ABD'li diplomatların yabancı bir güç tarafından hedef alınmadığı sonucuna varılmıştı. Sendromun nedeni konusunda uzman bir fikir birliği olmamasına rağmen, o dönemde de yapılan çalışmaların vardığı ortak sonuç mikrodalga silahları 'ana şüpheli' olarak değerlendirmişti.

Haberin Devamı

Bugüne kadar Havana sendromuna yakalananlar arasındaki ortak belirtiler kulak ağrısı, şiddetli baş ağrısı, yüksek düzeyli sesler duyma, baş dönmesi, görme ve hafıza sorunları gibi şikâyetler. Bugüne kadar Vietnam, Avusturya, İngiltere, Küba ve Çin'in yanı sıra Washington DC bölgesinde onlarca kişi semptom yaşadıklarını bildirdiler.

Soruşturma altında olan yüzlerce vaka bulunurken bunların yarısı casuslar, diplomatlar, askerler ve diğer ABD yetkilileriyle ilgili.

Rahatsızlık yaşayan ABD'li yetkililerin bir bölümü Avusturya'nın başkenti Viyana'da görev yapıyor. Viyana, uzun yıllardır Avrupa'nın diplomatik faaliyet merkezi olarak biliniyor. Aynı zamanda Soğuk Savaş yıllarından bu yana casusluk ve istihbarat ajanlarının görev merkezi olarak da tanınıyor.

Haberin Devamı

Konuyu gizemli kılan ise belirtilen semptomların ardında tıbbi bir durumun bulunmaması ve özellikle de herhangi bir nörolojik anormallikle açıklanamaması. Eldeki veriler Havana Sendromu’na, yönlendirilmiş radyo frekanslarının (mikrodalga enerjisi) sebep olduğu teorisini güçlendiriyor.

Havana Sendromu üzerindeki sis perdesi aralanıyor

ABD Deniz Kuvvetleri tarafından 20 yıl önce geliştirilmeye çalışılan Medusa adlı potansiyel bir silah da bu etkilere sebep olduğu ve bunun insanlar üzerindeki etkisinin deneylerle kanıtlanması etik olarak kabul edilemeyecek olması nedeniyle iptal edilmişti.

Üstelik son raporda konunun bu boyutuyla ilgili kısımlar da üzeri kapatılarak basından gizlendi.

Haberin Devamı

ABD, Havana Sendromu'yla ilgili olarak olayın ilk ortaya çıkış yeri Küba olduğu için uzun süreler boyunca bu ülkeyi suçlayan açıklamalar yapmış, sonrasında bu iddiaların temelsiz olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: CIAin Havana Sendromu raporu ortaya çıktıSon dakika: CIA'in Havana Sendromu raporu ortaya çıktıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Havana Sendromu#ABD#Gizemli Hastalık

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan