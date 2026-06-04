Havana ‘çöp şehir’e döndü

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Yakıt kıtlığı nedeniyle çöp kamyonlarının çalışamaz durumda olduğu belirtilirken, başkent sakinleri de çöp yığınları arasında yaşamaya çalışıyor. 79 yaşındaki çöpçü Jose Fernandez Zaldivar, “Bazen çöp o kadar fazla oluyor ki evimin girişini kapadıkları için dışarı çıkamıyorum. Önce bir yol açmam gerekiyor” diye konuştu. Öte yandan uzmanlar çevredeki kirlilikle birlikte bu yaz sivrisineklerin sayısında, dang humması ve Zika virüsü gibi hastalıklarda patlama yaşanabileceğini belirtiyor.