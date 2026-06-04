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Havana ‘çöp şehir’e döndü

Güncelleme Tarihi:

#Küba#ÇÖP#Ambargo
Havana ‘çöp şehir’e döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 07:00

ABD’nin Küba’ya yönelik petrol ambargosu sürerken, başkent Havana adeta çöp şehire dönüştü.

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Yakıt kıtlığı nedeniyle çöp kamyonlarının çalışamaz durumda olduğu belirtilirken, başkent sakinleri de çöp yığınları arasında yaşamaya çalışıyor. 79 yaşındaki çöpçü Jose Fernandez Zaldivar, “Bazen çöp o kadar fazla oluyor ki evimin girişini kapadıkları için dışarı çıkamıyorum. Önce bir yol açmam gerekiyor” diye konuştu. Öte yandan uzmanlar çevredeki kirlilikle birlikte bu yaz sivrisineklerin sayısında, dang humması ve Zika virüsü gibi hastalıklarda patlama yaşanabileceğini belirtiyor.

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#Küba#ÇÖP#Ambargo

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