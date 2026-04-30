Havalimanında robotlar çalışacak

#JAPONYA#Haneda Havalimanı#İnsan Robotları
Havalimanında robotlar çalışacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 07:00

JAPONYA’da uzun süredir devam eden işgücü sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla, dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Haneda Havalimanı’nda yapay zekâ destekli insansı robotlar havalimanı personeline “yardım” edecek.

The Guardian’ın haberine göre insansı robotlar, mayıs ayından itibaren bagaj ve kargo taşıma ekibine dahil edilecek ve yolcuların valizlerini taşımakla görevlendirilecek. 2-3 saat boyunca kesintisiz çalışabilen robotların “deneme süreci” 2028 yılına kadar devam edecek. Öte yandan bu hafta basın için düzenlenen bir gösterimde, Hangzhou merkezli Unitree tarafından üretilen 130 cm boyundaki bir robotun, bir yolcu uçağının yanında kargoyu, banda temkinli şekilde “ittirdiği” görüldü. Japonya geçen yıl 42.7 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.

 

#JAPONYA#Haneda Havalimanı#İnsan Robotları

