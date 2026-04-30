Havalimanında robotlar çalışacak

Haberin Devamı

The Guardian’ın haberine göre insansı robotlar, mayıs ayından itibaren bagaj ve kargo taşıma ekibine dahil edilecek ve yolcuların valizlerini taşımakla görevlendirilecek. 2-3 saat boyunca kesintisiz çalışabilen robotların “deneme süreci” 2028 yılına kadar devam edecek. Öte yandan bu hafta basın için düzenlenen bir gösterimde, Hangzhou merkezli Unitree tarafından üretilen 130 cm boyundaki bir robotun, bir yolcu uçağının yanında kargoyu, banda temkinli şekilde “ittirdiği” görüldü. Japonya geçen yıl 42.7 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.