Havalimanında panik: Uçaktaki yolcular tahliye edildi

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İtalya’daki Salento Havalimanı'nda İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'a ait kalkışa hazırlanan Boeing 737-800 tipi uçaktan duman çıkması paniğe yol açtı.

Yerel saatle 08.35 sıralarında taksi yapan uçağın sol motorundan duman yükseldi.

Principio di incendio sul @Ryanair_IT Brindisi-Torino. Ecco la foto della fiammata pic.twitter.com/4pVFXEyFJe — Tgr Rai Puglia (@TgrRaiPuglia) October 3, 2024

Rynair şirketi tarafından yapılan açıklamada, 184 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye kaydırağıyla uçaktan çıkarıldığı belirtildi.

Torino’ya yapılması planlanan uçuşun ertelendiği ve yolcuların otobüsle terminale götürüldüğü ifade edildi.

Olayda yaralanan olmazken, havalimanında yaklaşık 3 saat uçuş yapılmadı.