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Havalimanında panik: İki uçak pistte çarpıştı

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#ABD#Havalimanı#Kaza
Havalimanında panik: İki uçak pistte çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:09

ABD’deki Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda Japon Hava Yolları’na ait yolcu uçağının sağ kanadı, taksi sırasında park halindeki Delta Hava Yolları’na ait uçağın kuyruğuna çarptı. Japon Hava Yolları, özür mesajı yayınlarken çarpışmada yaralanan olmadığı ve havalimanına bazı uçuşların durdurulduğu bildirildi.

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ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’nda taksi yapan ve 172 yolcu, 13 mürettebatı taşıyan Japon Hava Yolları’na ait 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağının sağ kanadı, 142 yolcunun bulunduğu Park halindeki Delta Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi uçağın kuyruğuna çarptı.

Delta Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı, yolcuların Meksika'nın Puerto Vallarta kentine gitmek üzere başka bir uçağa aktarılacağı belirtildi.

Japon Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ise, "Narita Uluslararası Havalimanı'ndan Seattle-Tacoma Uluslararası Havaalanı'na varışta taksi yaparken uçağın sağ kanadı başka bir uçağın kuyruğuyla temas etti. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Yaşanan olumsuzluktan dolayı ilgili herkesten içtenlikle özür dileriz" denildi.

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ABD Federal Havacılık İdaresi, havalimanına yapılan bazı uçuşların durdurulduğu ve olayın nedeninin araştırılacağını ifade etti.

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#ABD#Havalimanı#Kaza

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