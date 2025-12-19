×
Dünya Haberleri

Havalimanında panik: Çalmaya çalıştığı uçakla kaza yaptı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Hırsızlık#Havalimanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 13:00

ABD'nin Los Angeles kentinde havalimanından kaçırmaya çalıştığı küçük uçakla havalanamadan hangar duvarına çarpan şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Van Nuys Havalimanı'ndaki hırsızlık girişimi başarısız oldu.

Şüpheli, havalimanının izinsiz girdiği bölümünde tutulan "Cessna C172" tipi tek motorlu küçük uçağı kaçırmaya teşebbüs etti.

Pistten havalanmayı dahi başaramayan şüphelinin kaçırdığı uçak hangar duvarına çarptı.

Polis yetkilileri, kazada yakınlardaki altyapının zarar gördüğünü ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Kaza yerine ilişkin görüntülerde, hangarın duvarında büyük delik açıldığı görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
