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Havalimanında panik! Acil iniş sırasında pistten çıktı

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#Norveç#Hollanda#Acil İniş
Havalimanında panik Acil iniş sırasında pistten çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 10:56

Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtildi.

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Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı.

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

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#Norveç#Hollanda#Acil İniş

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