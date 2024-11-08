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Havalimanında panik! Aacil iniş yaparken pist yanında yangın çıktı

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#Avustralya#Havalimanı#Acil İniş
Havalimanında panik Aacil iniş yaparken pist yanında yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 12:38

Avustralya'nın Sidney Havalimanı'nda, Qantas Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. Uçağın iniş yaptığı sırada pistin yakınında çıkan yangın, havalimanı yetkilileri tarafından kontrol altına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Avustralya'nın Sidney Havalimanı'nda Sidney-Brisbane seferi için kalkış yapan Qantas Havayollarına ait bir çift motorlu yolcu uçağında motor arızası meydana geldi.

Yolcu uçağı, motorlardan birinde yaşanan arızanın ardından havada birkaç tur attıktan sonra havalimanına acil iniş gerçekleştirdi.

Sorunsuz şekilde iniş yapan uçakta yaralanan olmazken uçağın acil iniş gerçekleştirdiği sıralarda pistin hemen yanında yangın çıktı. Havalimanından yoğun dumanların yükselmesine neden olan otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildiren havalimanı yetkilileri, iki olay arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

Yangın çıkan bölgede inceleme ve temizleme çalışmalarının yapıldığını ifade eden yetkililer yolculara yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

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Qantas Havayolları, Boeing 737 tipi yolcu uçağında kaç yolcunun bulunduğunu açıklamadı.

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#Avustralya#Havalimanı#Acil İniş

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