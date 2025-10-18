×
HABERLER

#Bangladeş#Havalimanı#Yangın
Havalimanında korkutan yangın: Tüm uçuşlar askıya alındı
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, henüz nedeni bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'ndaki yangın nedeniyle 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yangını söndürmek için 36 itfaiye ekibinin görevlendirildiği bildirildi.

Asya ülkesi Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktı. Yetkililer, kargo terminalinde başlayan yangın nedeniyle tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Ağırlıklı olarak ithal malların depolandığı bölümde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve gökyüzünün dumanlar ile kaplanmasına neden oldu.

Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Basın Ofisi yetkilisi Talha Bin Zasim, “Yangını söndürmek için 36 itfaiye ekibi çalışmaya başladı” açıklamasında bulundu. Zasim, yangının kontrol altına alınması için 5 ekibin daha olay yerine yönlendirildiğini söyledi.

Havaalimanı yetkilisi Masudul Hasan, havaalimanınaki tüm operasyonların ertelendiğini ve uçakların güvenli bir şekilde korunduğunu belirtti. 

Ana yolcu terminalinin yangından etkilenmediğini aktaran Hasan, “Tüm uçaklarımızın güvenliği teyit edildi. Durumun gelişmesine göre daha fazla bilgi verilecektir” ifadelerini kullandı.

ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Bangladeş Silahlı Kuvvetleri Basın Bürosu (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Bangladeş Sivil Havacılık Otoritesi, İtfaiye Teşkilatı ve Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki itfaiye biriminin yangınla mücadeleye katıldığı bildirildi.

Yetkililer, en az dört kişinin hafif yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ancak şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve ağır yaralı kimse olmadığını kaydetti.

Yetkililer ayrıca, yangının çıkış nedenini araştırmak için soruşturma başlatıldığını ancak henüz sebebin belirlenemediğini söyledi.

