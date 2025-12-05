×
HABERLERDünya Haberleri

Havalimanında korku dolu anlar: Uçaktan alevler yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Brezilya#Uçak#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 14:58

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının bagajını yüklemek için kullanılan araçtan yükselen alev ve yoğun duman nedeniyle yolcular tahliye edildi.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda Porto Alegre'ye gitmek üzere kalkışa hazırlanan LATAM Havayollarına ait yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.

Uçağın bagajını yüklemek için kullanılan araçta yangın çıktı. Yükselen alev ve yoğun duman nedeniyle uçaktaki yolcular derhal tahliye edildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. LATAM Havayolları, yolcuların başka uçuşlara yönlendirileceğini belirtti.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

#Brezilya#Uçak#Yangın

