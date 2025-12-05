Havalimanında korku dolu anlar: Uçaktan alevler yükseldi

Güncelleme Tarihi:
Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda Porto Alegre'ye gitmek üzere kalkışa hazırlanan LATAM Havayollarına ait yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.
Uçağın bagajını yüklemek için kullanılan araçta yangın çıktı. Yükselen alev ve yoğun duman nedeniyle uçaktaki yolcular derhal tahliye edildi.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. LATAM Havayolları, yolcuların başka uçuşlara yönlendirileceğini belirtti.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.