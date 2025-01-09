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Havalimanında korku dolu anlar: İniş sırasında lastiği patladı

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#Japonya#Uçak#İniş
Havalimanında korku dolu anlar: İniş sırasında lastiği patladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 09:13

Japon Havayolları’na ait bir yolcu uçağının lastiği Haneda Havalimanı'na iniş yapıldığı sırada patladı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, pistin yaklaşık 25 dakika kapalı kalması nedeniyle 15 uçuşta gecikme yaşandı.

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Japonya’nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü.

Japon Havayolları’na (JAL) ait olan ve Ishikawa eyaletindeki Komatsu Havalimanı'ndan kalkan JL182 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağın sol lastiklerinden biri iniş sırasında patladı.

Uçak yaşanan kazaya rağmen inişini 09.25 dolaylarında güvenli bir şekilde tamamlarken, olay sırasında uçakta bulunan 65 yolcu ve mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadı.

Taksi yoluna çekilen uçağın, lastik değişiminin yapılmasının ardından aprona yanaştığı belirtildi.

Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, pistin yaklaşık 25 dakika süreyle hava trafiğine kapatılması nedeniyle 15 uçuşta gecikme yaşandığı açıkladı.

Aynı uçakla bugün gerçekleştirilmesi beklenen 2 uçuşun ise iptal edildiği bildirildi. Kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

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#Japonya#Uçak#İniş

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