Havalimanında faciadan dönüldü: Los Angeles'ta kıl payı kurtuluş

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ABD’de Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda, Delta Hava Yolları’na ait Airbus A321 yolcu uçağının kalkış yaptığı sırada Gonzaga Üniversitesi Erkek Basketbol takımını taşıyan Key Lime Air'e ait bir jet de piste girdi.

İniş yapan ve kapıya doğru taksi durumunda olan jetin ilerleyişini fark eden kule olaya müdahale etti.

Jetin pilotu ile iletişime geçen kule, “dur, dur, dur. Bu kritik bir uyarı” diyerek kazayı son anda önledi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olaya ilişkin soruşturma başlattı.