Havalimanında çatışma

ABD yönetiminin Afganistan’dan tamamen çekilmek için ilan ettiği 31 Ağustos tarihi yaklaşırken, tahliyelerin merkez üssü konumundaki Kabil havalimanında da tansiyon yükseliyor. Kabil havalimanının kuzey kapısında dün sabah kimliği bilinmeyen silahlı kişiler ile Batılı güvenlik güçleri ve Afgan korumalar arasında çatışma çıktı. Kamuoyuna Almanya ordusunun duyurduğu çatışmada, bir Afgan koruma öldü, üç kişi yaralandı. Çatışmaya, ABD ve Alman güçlerinin de dahil olduğu belirtildi. Alman ordusu, ölen Afgan askerinin havalimanını korumakla görevli çok uluslu operasyonla birlikte hareket eden eski Afganistan ordusu mensubu olduğunu açıkladı.

TALİBAN’DAN SUÇLAMA

Amerikan CNN’de yer alan haberde çatışmanın havalimanının dışında bulunan bir keskin nişancının, havalimanının içerisinde ABD’li güçlere destek olan Afgan güvenlik güçlerine ateş açmasıyla başladığı ifade edildi. Taliban yetkilisi Amir Han Mutaki, ABD’nin havalimanında güvenliği sağlayamadığını belirterek, “Bütün ülkenin her yerinde barış ve huzur söz konusu, sadece Kabil havalimanında kaos var” dedi. Bölgede terör örgütü DEAŞ’ın faaliyet yürüttüğüne dair endişeler de var.

BATI ZEMİN YOKLUYOR

Öte yandan Batılı güçlerin çekilme için son tarih olan 31 Ağustos’u uzatma yönünde zemin yoklama girişimleri de sürüyor. İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ABD Başkanı Biden’dan Afganistan’dan çekilmenin tamamlanacağı tarihin uzatılmasını isteyeceğini söyledi.

TALİBAN: 31 AĞUSTOS KIRMIZI ÇİZGİMİZ

ABD ve İngiliz yetkililer, tahliyenin son tarih olan 31 Ağustos sonrasına sarkabileceğine dair açıklamalarına Taliban’dan dün yanıt geldi. İngiliz Sky News’e konuşan Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin, yabancı güçlerin Afganistan’dan geri çekilme sürecinin tamamlanması için belirlenen 31 Ağustos tarihinin, “kırmızı çizgileri” olduğunu belirtti. Şahin, Batılı güçlerin asker bulundurma amacıyla ek süre talep etmeleri halinde tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine, “Cevabımız hayır. Aksi halde bunun sonuçları olur” dedi. Şahin, Kabil’deki havaalimanındaki tahliyeler sırasında ülkeden gitmek isteyen Afganların oluşturduğu kaos görüntüleri için de, “Batı ülkelerinde ikamet etmek istiyorlar. Bu bir tür ekonomik göçtür çünkü Afganistan yoksul bir ülke. Halkın yüzde 70’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Herkes, müreffeh bir yaşam için Batı ülkelerine yerleşmek istiyor. Bunun korkmakla bir ilgisi yok” değerlendirmesini yaptı.

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