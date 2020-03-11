Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:00,
Havalimanında büyük vurgun
Şili’de bir havalimanının kargo bölümünden yaklaşık 15 milyon dolar (92 milyon TL) çalındı. Başkent Santiago’daki Arturo Merino Benitez Havalimanı’nın kargo bölümüne bir kargo şirketinin logosunun bulunduğu araçla girip parayı çalan soyguncular, iki güvenlik görevlisini de yaraladı.
Yetkililer, paranın soygundan birkaç saat önce yurtdışından havaalanına getirildiğini, zırhlı bir araçla transferinin yapılması için bekletildiğini söyledi. 2014’te aynı havalimanında yapılan soygunda 10 milyon dolar çalınmıştı.
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