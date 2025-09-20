Havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi

×
İrlanda’nın başkenti Dublin’deki havalimanında bomba paniği nedeniyle 2 numaralı terminal tahliye edildi. Ordunun bomba imha ekibi ile terörle mücadele birimi havalimanına sevk edildi.

İrlanda'nın başkentindeki Dublin Havalimanı'nın 2 numaralı terminalinde bulunan yolcular "tedbir amaçlı" tahliye edildi.

Tahliyeler, 2 numaralı terminaldeki güvenlik cihazlarında şüpheli bir nesne tespit edilmesi nedeniyle gerçekleşti.

İrlanda ordusu, şüpheli nesne tespit edilmesinin ardından bomba imha ekibi ile terörle mücadele özel birimini olay yerine sevk etti.

Havalimanından yapılan açıklamada, uçuşların “geçici olarak etkilenebileceği” ve yeni bilgilerin “elde edilir edilmez” paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Yolcularımızın ve personelimizin güvenliği ve emniyeti bizim mutlak önceliğimizdir” ifadelerine yer verildi. Ancak tahliyenin nedeni hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Dublin Havalimanı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “2 numaralı terminalin önlem amaçlı tahliye edildiğini onaylıyoruz. Yolcu ve personel güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Uçuşlarda geçici aksaklıklar yaşanabilir. Lütfen uçuşunuzu, havayolu şirketinizle kontrol edin" denildi. 

Yetkililer ayrıca, başta Brüksel olmak üzere Londra ve Berlin'deki uçuşları aksatan siber saldırıyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını vurguladı.

