Havalimanında 3 bin 493 köpekbalığı yüzgecine el konuldu

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Çevre Bakanı Carlos Eduardo Correa, konuyla ilgili basın açıklamasında “Okyanusların sağlığı için hayati önem taşıyan türler olan köpekbalıklarının yasa dışı ticaretini şiddetle reddediyorum. Ele geçirilen bu yüzgeçler, 900 ile 1000 arasında katledilmiş köpekbalığına eşdeğerdir” dedi. Yüzgeçlerin, 10 adet büyük paketler şeklinde Hong Kong’a gönderilmek üzereyken ele geçirildiği ifade edildi.

Köpekbalığı yüzgeci ticaretini engellemek için kurulan ABD’li Shark Stewards adlı sivil toplum kuruluşu, her yıl dünya çapında tahminen 100 milyondan daha fazla köpekbalığının yüzgeci için öldürüldüğünü belirtiyor. Köpekbalığı yüzgeci, köpekbalıklarının yakalanıp yüzgeçlerinin kesildiği, ardından köpekbalığının gövdesinin atıldığı bir uygulama olduğu vurgulanıyor. Köpekbalığı yüzgeçleri, özellikle geleneksel Çin tıbbı ve Asya'da köpekbalığı yüzgeci çorbasında kullanılıyor.