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Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 16:40,Son Güncelleme:/

Havalimanı pistene giren maymunları ayı kostümüyle kovaladı

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Havalimanı pistene giren maymunları ayı kostümüyle kovaladı

Hindistan'da bir havalimanı çalışanı, piste dadanan langur cinsi maymunları kovalamak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Görevli, ayı kostümü giyerek maymunları pistten kovaladı.

Olay, Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Amhedabad kentinde bulunan Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Havalimanı pistine dadadan langur cinsi maymunlar, ayı kostümü giyen havalimanı çalışanı tarafından kovalandı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, ayı kostümü giymiş çalışanın maymunlara doğru koştuğu, maymunların ise kaçıştığı görüldü.

Havalimanı yöneticisi Manoj Gangal, söz konusu 'deneyin' çalışanlardan birinin fikri olduğunu, daha önce ayı kostümü giyerek maymunları kovaladığını ve başarılı olduğunu belirtti.  Gangal, maymunların piste gelmesinin ardından sürekli bu yöntemi uyguladıklarını ifade etti.

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