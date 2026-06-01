Havaifişek fabrikasında korkunç patlama: Yer yerinden oynadı

Haberin Devamı

Malta'nın kuzeyindeki Salina bölgesinde bulunan Lourdes Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlama, ülke genelinde büyük paniğe yol açtı. Sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından gökyüzünü kaplayan yoğun duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görülürken, çevredeki binalarda ciddi hasar oluştu.

PEŞ PEŞE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Patlama, pazartesi günü saat 06.30 sıralarında Salina'daki Triq il-Qadi bölgesinde bulunan Ta' Lourdes Havai Fişek Fabrikası'nda meydana geldi. İlk büyük patlamanın ardından çok sayıda küçük patlama daha yaşandı.

Yerel basında yayımlanan görüntülerde, devasa bir duman ve enkaz bulutunun gökyüzüne yükseldiği, patlamaların çevredeki binaları sarstığı ve çok sayıda camın kırıldığı görüldü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hürriyet (@hurriyetcomtr)'in paylaştığı bir gönderi

EN AZ ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Haberin Devamı

Polis ve sağlık ekiplerinin açıklamalarına göre, yakındaki tarlalarda çalışan 47 ve 67 yaşlarındaki iki kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca bölgeye taşınan kaya parçalarının isabet ettiği bir yemek kuryesinin de hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, patlama sırasında fabrikada çalışan personelin bulunmadığını ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

"KAMYON BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ÇEKİÇ EVİME ÇARPTI"

Patlamaya tanıklık eden Magħtab sakini Edward Mercieca, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Sanki biri kamyon büyüklüğünde bir çekiç alıp evimin yan tarafına vuruyormuş gibi hissettim. Duman bulutu bin fit yüksekliğinde olmalıydı."

Mercieca, art arda gelen üç büyük patlamayla uyandığını ve evinin kapılarının yerinden fırladığını söyledi.

"HER ŞEY HAVAYA UÇACAK SANDIM"

Eski milletvekili Claudette Buttigieg de ikinci patlamanın etkisinin son derece güçlü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şaka yapmıyorum, alüminyum pencerelerin büküldüğünü ve yerine geri döndüğünü gördüm. Bir an için her şeyin üzerime yıkılacağını sandım. Sanki her şey havaya uçacakmış gibi hissettim."

OTELDEKİ MİSAFİRLERİN ÜZERİNE CAM YAĞDI

Patlamanın etkisiyle Salina çevresindeki birçok ev ve iş yerinde camlar kırıldı. White Star Konukevi'nde kalan bazı misafirlerin odalarındaki cam kapıların parçalandığı ve uyudukları sırada üzerlerine cam kırıkları yağdığı bildirildi.

Haberin Devamı

Patlamanın etkisi yalnızca Salina ile sınırlı kalmadı. Naxxar, Mellieħa, San Ġwann ve ülkenin kuzeyindeki birçok yerleşim bölgesinden sarsıntının hissedildiğine dair çok sayıda ihbar yapıldı.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Patlama çevredeki çiftliklerde de büyük hasara yol açtı. İlk belirlemelere göre dört inek hayatını kaybetti. Çiftliklerde yapısal hasar oluşurken, çok sayıda hayvanın patlamanın yarattığı şok nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.

Çiftçiler adına açıklama yapan MaYA Vakfı, yaşanan kayıpların yalnızca ekonomik olmadığını vurgulayarak, hayvanların birçok aile için yılların emeği ve geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

TAHLİYE KARARI ALINDI

Patlamaların saatler sonra bile aralıklarla devam etmesi üzerine güvenlik güçleri çevrede yaşayan vatandaşları tahliye etti. Yetkililer sürücülerden bölgeden uzak durmalarını isterken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haberin Devamı

Malta Başbakanı Robert Abela da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim bu sabah meydana gelen patlamadan etkilenen insanlarla birlikte" ifadelerini kullandı.