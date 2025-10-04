×
Havai fişek gösterisi kontrolden çıktı: Gökten alev topu yağdı

#Çin#Havai Fişek#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 13:09

Çin’de insansız hava araçları (İHA) ve havai fişekler kullanılarak gerçekleştirilen bir gösteri henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Gökyüzünden yağan ateş topları ve kıvılcımlar bölgede yangın çıkmasına yol açarken, izleyiciler korku dolu anlar yaşadı.

Çin’in Hunan eyaletindeki Liuyang kentinde facianın eşiğinden dönüldü. İHA’lar ve havai fişekler kullanılarak gerçekleştirilen bir gösteri henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Gökyüzünden yağan ateş topları ve kıvılcımlar bölgede yangın çıkmasına yol açarken, izleyicilerin panik halinde kaçmaya çalıştığı anlar amatör kameralara yansıdı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, YARALANAN OLMADI

Çıkan yangının etkinlik öncesinde hazırlanan acil durum planı çerçevesinde kısa sürede kontrol altına alındığını duyuran yetkililer, olayda yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, yaşanan kazanın nedeninin havai fişekleri fırlatmak için kullanılan İHA’ların kontrolden çıkması olduğunu iddia etti. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

