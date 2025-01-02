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Havai fişek faciası! 5 kişi öldü

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#ALMANYA#Havai Fişek#Yeni Yıl
Havai fişek faciası 5 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 07:00

Almanya’daki yeni yıl kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg kentinde meydana gelen havai fişek kazalarında, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Ülke genelinde de benzer kazalar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Berlin’deki yılbaşı kutlamaları geleneksel olarak Brandenburg Kapısı önünde yapıldı. Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı etkinlikte, kutlama alanı çevresindeki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Ancak kutlamalar sırasında taşkınlıklar yaşandı. Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık çıkaran ve polise saldıran yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı.

BIÇAKLI SALDIRIDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Öte yandan başkent Berlin’de bıçaklı saldırı da yaşandı. İsveç’te yerleşik yaşayan Suriyeli bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi yaralandı. Berlin Emniyet Müdürlüğü saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Saldırganın hedef gözetmeksizin çevresine rastgele saldırdığı ifade edildi. Gözaltına alınan saldırganın ilk bulgulara göre akli dengesinin yerinde olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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#ALMANYA#Havai Fişek#Yeni Yıl

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