Havai fişek ahşap tavanı tutuşturdu… Yılbaşı kabusa döndü, Alpler’de facia

İSVİÇRE’nin ünlü Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı gecesi kutlamaları kâbusa dönüştü. Le Constellation isimli barda yangın çıktı. 40 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çok sayıda kişinin ağır yaralandığı yangında can kaybının artmasından endişe ediliyor. İsviçreli güvenlik yetkilileri olayda terör şüphesi bulunmadığını açıkladı.

HASTANELER DOLDU

Yerel saatle 01.30 sularında 300 kişilik tesisin bar alanından dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine ilk olarak polis ekiplerinin ulaştığı ardından itfaiye ve sağlık ekiplerinin de yönlendirildiği bildirildi. Yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirten Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, kurbanlar arasında yabancı uyrukluların da olabileceğini aktardı. İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 16 İtalyan vatandaşının kayıp olduğu kaydedildi. Fransız medyası da, yaralılardan en az ikisinin Fransız vatandaşı olduğunu bildirdi.

OLAYDA TERÖR ŞÜPHESİ YOK

İsviçreli yetkililer kaza alanında farklı ülkelerden çok sayıda kişi bulunduğunu düşündüklerini, bu nedenle hayatını kaybedenlerin ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesinin zaman alabileceğini açıkladı. Bölgedeki hastanelerin yoğun bakım servislerinin dolduğu bildirilirken, birçok yaralı diğer kantonlara sevk edildi. İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin hiçbir kelimenin yaşadıkları acıyı tarif edemeyeceğini dile getirerek, “Bu, ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerinden biri” dedi. YValais Kantonu’nda olağanüstü hal ilan edildi. Başsavcı Beatrice Pilloud, soruşturmanın devam ettiğini ancak “terör saldırısı ihtimali” bulunmadığını açıkladı.

Yangının içki şişelerine monte edilen fişeklerden çıktığı öne sürülüyor.

Bodrum katından başlayan yangın bir anda üst katı da sardı.

5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İsviçre’de facia nedeniyle 5 günlük yas ilan edilirken, Crans-Montana ve çevresi uçuşa yasak bölge ilan edildi.

İsviçre Alpleri’nin merkezinde bulunan Crans-Montana, ünlü Matterhorn dağının 40 km kadar kuzeyinde bulunuyor. Alp disiplini kayak yarışlarında en önemli yarış pistlerinden biri olan Crans-Montana, bu ayın sonunda kayak yarışlarına ev sahipliği yapacak. Bölgede aynı zamanda Şubat 2027’de dünya şampiyonası düzenlenecek.

KIBRIS MÜZAKERELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

TÜRK kamuoyu İsviçre’nin Crans Montana kasabasını, 2017’de Birleşmiş Milletler’in (BM) ev sahipliğinde, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı Kıbrıs müzakerelerinden hatırlıyor. 28 Haziran 2017’de başlayan ve Kıbrıs’ta Türk ve Rum heyetlerinin de katıldığı konferansta yüzlerce diplomat, 3 hafta İsviçre’nin tatil beldesinde konaklamıştı. Rumların masayı terk etmesiyle sonuçlanan zirveye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlık yapmış ve garantör ülkeler de dışişleri bakanları seviyesinde yer almıştı. Kasaba farklı uluslararası toplantıların da merkezi oldu.