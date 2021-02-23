Havadan yine motor düştü

ABD’deki olaya benzer şekilde, Meerssen kasabası üzerinde gökyüzünden düşen motor parçaları bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu. Metal parçalar yüzünden iki kişi de hafif şekilde yaralandı. Motordaki alevleri fark eden kule görevlisi, hemen pilotu bilgilendirdi. Uçuş ekibi, acil iniş kararı aldı. “Longtail Aviation” şirketi, personellerinin olayla başarılı şekilde başa çıktığını, inişin sorunsuz gerçekleştiğini söyledi. Boeing ise olayı inceledikleri açıklamasını yaptı.

ŞÜPHELER MOTOR ÜRETİCİSİNDE



ABD’de cumartesi günü United Airlines’a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının motorunda kalkıştan kısa süre sonra yangın çıkmış, uçak Denver havalimanına dönmek zorunda kalmıştı. Her iki olayda da uçakların ABD’li “Pratt & Whitney” şirketince üretilen motorlar kullanıyor olması şüphelerin bu firma üzerinde toplanmasına neden oldu. Boeing, ABD’deki olayın ardından bu marka motorun kullanıldığı uçaklarının uçmamasını istemişti.