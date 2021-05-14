Havadan bombardıman sürüyor! İsrail, Gazze’ye kara harekâtı planlıyor

KUDÜS’te Ramazan Bayramı’nın da başlamasıyla çatışma ortamı nispeten soğurken, Gazze Şeridi’nde karşılıklı saldırılar devam ediyor. Önceki gün Filistinli Hamas’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aracılığıyla bulunduğu ateşkes önerisine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Durmayacağız” yanıtını vermesinin ardından İsrail’in hava saldırıları şiddetini arttırdı. İsrail savaş uçakları dün sabah saatlerinden itibaren Gazze şeridinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi.

GAZZE’YE BOMBARDIMAN

Dün sabah Gazze’nin batı kısmında yer alan bir bina ile Refah kentinde iki bankanın vurulduğu, daha sonra ise Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı ile Gazze kent merkezinin hedef alındığı öğrenildi. Kentteki Şeyh Rıdvan, Şuaf, Cebaliya en-Nezele ve Meşru Beyt Lahiye mahallelerinde binalar bombalandı. Bombalanan bölgelerden yoğun dumanlar yükseldi. İsrail “Surların Muhafızı” adı verilen harekâtın başladığı 10 Mayıs’tan bu yana 650’den fazla saldırıda bulundu.

TEL AVİV’DE ENDİŞE

Buna karşılık Hamas da Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarını hedef alan roket saldırılarını sürdürdü. Filistin tarafından atılan bir roketin başkent Tel Aviv’de bir binanın yakınına düştüğü ve kentte binlerce kişinin sığınaklara kaçtığı bildirildi. Ayrıca, İsrail Havalimanları Kurumu sivil hava taşımacılığının roket saldırılarına maruz kalma ihtimalini düşürmek için kargo ve özel uçuşlar dışındaki gelen yolcu uçaklarının artık Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı yerine güneydeki Ramon Havaalanı’na yönlendirileceğini bildirdi. Birçok uluslararası havayolu şirketi, kararın açıklanmasından önce Ben Gurion’a olan uçuşları karşılıklı olarak durdurduğunu açıklamıştı.

İSRAİL’DEN HAREKÂT ADIMI

Gazze Şeridi’ndeki gerilimli hava, İsrail Savunma Bakanlığı’nın 9 bin takviye askerin seferber edileceğini açıklaması ve İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus’un sınırdaki birliklerin kara harekâtı yapmak üzere hazırlandığı söylemesiyle daha da tırmandı. İsrail’in birden fazla senaryoya hazırlandığını belirten Conricus, kapsamlı bir planın generallerin onayına sunulacağını, onaylanması halinde Netanyahu ve kabinesinin önüne gideceğini açıkladı. Önceki gün “Durmayacağız” mesajı veren Netanyahu kabinesinin harekât planlarını onaylaması bekleniyor. İsrail en son 2014’te Gazze Şeridi’ne kara operasyonu düzenlemişti.

HAMAS: HAZIRIZ

Hamas’ın lideri İsmail Heniyye ise “her şeye” hazır olduklarını söyledi. “İsrail gerilimi arttırmak isterse direniş buna hazır, eğer durmak isterse direniş buna da hazır” diye konuşan Heniyye “İsrail işgali gerilimi arttırdığı sürece insanlarımızı koruma ve İsrail’in saldırılarına cevap verme hakkımız var” ifadelerini kullandı. Heniyye, Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki olaylardan İsrail’i sorumlu tuttu. Hamas’ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubaida da Filistinlilere “Ayağa kalkın” çağrısı yaparak, İsraillilerin pişman olacağını söyledi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara