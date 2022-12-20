Havadaki gizemli uçak panik yarattı...

Haberin Devamı

Filipinler hava sahasında uçan şeffaf yapıdaki gizemli uçak bir sosyal medya kullanıcısı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Uçağın daha önce görülenlerden farklı olarak şeffaf bir yapıda olduğu görülen fotoğrafta, parlayan kesimlerin bir savaş jetini andırması dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük tartışma yaratan uçağın ne olduğu kısa süre sonra ortaya çıktı. Ancak ortaya çıkan gerçek ikinci bir tartışmayı da peşinden sürükledi.

ÇİN'E AİT BİR İSTİHBARAT UÇAĞI OLABİLİR

Görüntüleri inceleyen uzmanların ilk açıklamaları, fotoğrafta görülen hava aracının Çin'e ait Yuanmeng yüksek irtifa keşif zeplini olduğu yönünde. 18 bin metreküp helyumla dolu olan zeplin, 48 saat havada kalabiliyor.

Haberin Devamı

Motorları, uçuş ve gözetleme ekipmanı için elektrik üretmek üzere güneş panelleri ile donatılan zeplin havada parlak ve şeffaf bir görünüm alabiliyor.

Çin Komünist Partisi'nin propaganda organı olan Halkın Günlüğü gazetesine göre zeplin "geniş bant iletişim, veri aktarımı, yüksek tanımlı gözlem, havadan görüntüleme sistemleri ve istihbarat toplama araçları" taşıyor.

ZEPLİN ORADA NE YAPIYORDU?

Çin'in uluslararası hukukta yeri olmayarak kendince ilan ettiği "Nine Dash Line" ve Güney Çin Denizi sınırları Çin ve Filipinler arasında uzun süredir tartışma konusu olarak biliniyor.

Filipinli uzmanlar, Çin'e ait böyle bir aracın neden hava sahasında uçtuğunu ve hükümetin bundan haberi olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Filipinli yetkililer, Eğer bu aracın Yuanmeng olduğu kesin ise askeri yetkililerin ÇİN ordusunun istihbarat varlıklarından birinin en önemli savunma tesislerin bulunduğu Luzon hava sahasında uçmasına neden izin verdiği yönünde sorular sordu.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken gizemli uçağa dair sorular cevapsızlığını koruyor.