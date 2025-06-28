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Havada yürekler ağza geldi! Yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

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#Çin#Yolcu Uçağı#Arıza
Havada yürekler ağza geldi Yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 10:58

Çin'de Shandong Airlines hava yolu şirketine ait, Çingdao-Şanghay seferini yapan yolcu uçağı, havadayken meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

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Çin'de Shandong Airlines hava yolu şirketi, SC4667 sefer sayılı uçağın, "hava aracı arızası nedeniyle" güzergahı üzerindeki Nancing şehrine zorunlu iniş yaptığını açıkladı. 

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, yolculardan bazıları, uçuş sırasında uçağın sol motoruna bir cismin girdiğini, bunun bir süre uçağın dengesini bozduğunu ve ardından yoğun bir yanık kokusu duyulduğunu aktardı.

Yolcular güvenli şekilde Nancing'deki havaalanına indirilirken, hattaki seferleri sürdürmek üzere bir başka uçağın görevlendirildiği kaydedildi.

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#Çin#Yolcu Uçağı#Arıza

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