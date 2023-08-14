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Havada tehlikeli yakınlaşma! İngiliz ve Rus savaş uçakları karşı karşıya geldi

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#Rusya#İngiltere#Rus Bombardıman Uçakları
Havada tehlikeli yakınlaşma İngiliz ve Rus savaş uçakları karşı karşıya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 18:47

İngiltere tarafından yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoon tipi savaş uçaklarının İskoçya'nın kuzeyinde uluslararası hava sahasında Rusya’ya ait 2 bombardıman uçağına önleme yaptığı aktarıldı.

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İngiltere ve Rusya, İskoçya'nın kuzeyinde karşı karşıya geldi. İngiltere tarafından yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoon tipi savaş uçaklarının İskoçya'nın kuzeyinde yer alan NATO’nun kuzey hava devriye bölgesinde uluslararası hava sahasında Rusya’ya ait 2 bombardıman uçağına önleme yaptığı aktarıldı.

İngiliz savaş uçaklarının Rus bombardıman uçaklarını Shetland Adaları'nın kuzeyinde takibe aldığı ifade edilerek, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin İngiltere topraklarına yönelik herhangi bir potansiyel tehdide karşı koymaya hazır olduğu vurgulandı.

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#Rusya#İngiltere#Rus Bombardıman Uçakları

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