Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Havada pes dedirten olay... Gerçek ortaya çıkınca pilot kovuldu!

#Uçak#Pilot#Dünya
Havada pes dedirten olay... Gerçek ortaya çıkınca pilot kovuldu

ABD'nin New York kentinden İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek için havalanan ITA Airways uçağında 'bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Kule uçakla bir süre iletişim kuramadı. kuleden gelen çağrıların yanıtsız kalması sonucu uçağının kaçırıldığından şüphelenildi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Haberin Devamı

ABD'den İtalya'ya uçan yolcu uçağı eşine az rastlanır bir olaya sahne oldu.

Kule uçakla bağlantı kurmak için her yolu denedi ancak tüm cabalara rağmen cevap alamadı.

Bir süre sonra uçağın kaçırıldığı ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.

İtalyan Repubblica gazetesinin haberine göre, ITA Havayolları pilotu uçak havadayken uyuya kaldı ve bu nedenle kulenin çağrılarını yanıtsız bıraktı.

PİLOT 'SİSTEM ARIZASI' DEDİ

Aynı habere göre, uçaktan 10 dakika boyunca haber alınamadı. Uçağın yardımcı pilotu, izin verilen 'kontrollü dinlenme' hakkı dahilinde uyuyordu.

Kaptanın ise bu süre içinde uyanık olması gerekiyordu. Pilot ise iletişim sisteminde bir arıza olduğunu ve bu nedenle kule ile iletişime geçemediğini öne sürdü.

Haberin Devamı

SAVAŞ UÇAKLARINA 'HAZIR OLUN' EMRİ

Olası bir hava korsanlığına karşı savaş uçaklarını alarma geçiren resmi makamlar 10 dakika içinde cevap alınması sonrası operasyonun iptal edildiğini açıkladı.

PİLOT KOVULDU

İkinci pilot dinlenirken havacılık kurallarını hiçe sayarak uyuduğu iddia edilen pilot kovuldu.

38 bin fit (Yaklaşık 11 kilometre) irtifada seyreden uçak sorunsuz bir şekilde Roma'ya indi.

Olay ile ilgili havayolu şirketi soruları yanıtsız bıraktı.

Gözden Kaçmasın

ABD Başkanı Bidendan U dönüşü... Ukrayna kararını açıkladıABD Başkanı Biden'dan 'U' dönüşü... Ukrayna kararını açıkladıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Peri masalı kâbusa döndü... Katar Prensi’nin eski eşi evinde ölü bulunduPeri masalı kâbusa döndü... Katar Prensi’nin eski eşi evinde ölü bulundu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uçak#Pilot#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin

BAKMADAN GEÇME!

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin