Havada pes dedirten olay... Gerçek ortaya çıkınca pilot kovuldu!

Haberin Devamı

ABD'den İtalya'ya uçan yolcu uçağı eşine az rastlanır bir olaya sahne oldu.

Kule uçakla bağlantı kurmak için her yolu denedi ancak tüm cabalara rağmen cevap alamadı.

Bir süre sonra uçağın kaçırıldığı ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.

İtalyan Repubblica gazetesinin haberine göre, ITA Havayolları pilotu uçak havadayken uyuya kaldı ve bu nedenle kulenin çağrılarını yanıtsız bıraktı.

PİLOT 'SİSTEM ARIZASI' DEDİ

Aynı habere göre, uçaktan 10 dakika boyunca haber alınamadı. Uçağın yardımcı pilotu, izin verilen 'kontrollü dinlenme' hakkı dahilinde uyuyordu.

Kaptanın ise bu süre içinde uyanık olması gerekiyordu. Pilot ise iletişim sisteminde bir arıza olduğunu ve bu nedenle kule ile iletişime geçemediğini öne sürdü.

Haberin Devamı

SAVAŞ UÇAKLARINA 'HAZIR OLUN' EMRİ

Olası bir hava korsanlığına karşı savaş uçaklarını alarma geçiren resmi makamlar 10 dakika içinde cevap alınması sonrası operasyonun iptal edildiğini açıkladı.

PİLOT KOVULDU

İkinci pilot dinlenirken havacılık kurallarını hiçe sayarak uyuduğu iddia edilen pilot kovuldu.

38 bin fit (Yaklaşık 11 kilometre) irtifada seyreden uçak sorunsuz bir şekilde Roma'ya indi.

Olay ile ilgili havayolu şirketi soruları yanıtsız bıraktı.