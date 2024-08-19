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Havada panik! Pilotu bayılan uçak acil iniş yaptı

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#Polonya#Pilot#Bayıldı
Havada panik Pilotu bayılan uçak acil iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 15:31

Polonya'da Varşova-Larnaka seferini yapan Wizzair'e ait 225 yolcunun bulunduğu uçak, pilotun bayılmasının ardından Varşova Chopin Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Polonya'nın başkenti Varşova'dan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka şehrine gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta pilot baygınlık geçirdi.

Wizzair firmasına bağlı 225 yolcunun bulunduğu uçağın pilotunun bayılmasının ardından diğer pilot durumu derhal kuleye bildirirken, uçağın acil olarak Varşova'ya dönmesine karar verildi.

Yerel saatle 07.00 sıralarında Varşova Chopin Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştiren yolcu uçağının bayılan pilotu sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bir başka uçakla Larnaka'ya gönderilecek olan yolcuların bekleyişi ise sürüyor.

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#Polonya#Pilot#Bayıldı

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