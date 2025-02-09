Havada panik: Pilot bayıldı

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Mısır'ın Hurghada şehrinden İngiltere'nin Manchester şehrine seyahat eden Easy Jet firmasına ait uçakta panik dolu anlar yaşandı.

Uçak, pilotlarından birinin bayılması sebebiyle Yunanistan'ın başkenti Atina'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Pilot yere yığılır yığılmaz uçuş ekibinin uçağın ön tarafına doğru koştuğu görülürken, uçaktaki yolcular kalkıştan iki saat sonra ters giden bir durum olduğunu fark etti.

The Mirror gazetesinde konuşan bir yolcu, mürettebat görevlilerinin yolculara "tıbbi eğitimi olan var mı?" sorusunu sorduğunu ve birkaç kişinin koltuklarından kalkarak mürettebata yardım ettiğini söyledi.

Uçuş ekibinin pilotun rahatsızlandığını bildirdiğini aktaran yolcu, uçakta panik anının bu bilgilendirme sonrası yaşandığını belirtti.

Yolcu, pilotun bayılmasının uçakta kaygı ve endişe yarattığını ifade ederken daha sonra kendilerine acil iniş yapmak zorunda olduklarının aktarıldığını vurguladı.

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"Sonumuz olduğunu düşünerek panikledik" diyen yolcu, diğer pilotun soğukkanlı bir biçimde uçağı indirdiğini ve böylece sağlık ekibinin hızla pilotu tedavi ettiğini söyledi.

Yolcuların birçoğunun, kalacakları otel ayarlana kadar Atina'daki havaalanında yerde uyumak zorunda kaldığı ifade edildi.