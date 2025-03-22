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Havada panik! Hong Kong'a giden uçak acil iniş yaptı

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#Çin#Hangzhou#Uçak
Havada panik Hong Konga giden uçak acil iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 13:51

Çin’in Hangzhou şehrinden Hong Kong’a giden uçakta çıkan yangın acil inişe neden oldu.

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Çin’in Hangzhou şehrinden Hong Kong’a giden Hong Kong Airlines’a ait ‘HX115’ sefer sayılı uçak, geçen perşembe günü kabindeki yangın nedeniyle Fuzhou’ya acil iniş yaptı. Yangın mürettebatın hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Hong Kong Airlines ‘HX115’ uçağı, Hangzhou’dan Hong Kong’a yapılan uçuşu sırasında, kabin üst rafında çıkan yangın nedeniyle Fuzhou Changle Uluslararası Havalimanı’na (FOC) güvenli şekilde yönlendirildi ve iniş yaptı. Yangın başarıyla söndürüldü” ifadeleri kullanıldı.

Hong Kong televizyonunun paylaştığı görüntülerde, yolcular ve kabin görevlilerinin yangını söndürmek için su şişeleri kullandıkları görüldü.

Hava yolu yetkilileri, uçaktaki 168 kişinin herhangi bir sorun yaşamadığını belirtirken, hazırlanan ön raporda, yangının yolculardan birinin çantasındaki taşınabilir şarj aletinden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

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#Çin#Hangzhou#Uçak

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