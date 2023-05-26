Havada panik dolu anlar... Uçağın kapısı açıldı

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Dünya Güney Kore'den gelen görüntüyü konuşuyor...

Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada kapısı açılan Asiana Hava Yolları'na ait uçak, güvenli iniş yaptı.

Kapısı açılan uçakta panik dolu anlar yaşandı. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yolcular arasında geziye katılan öğrenciler de vardı.

Ülke basını olay nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmadığını yazdı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 194 yolcunun bulunduğu uçaktaki bazı yolcuların solunum problemi yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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Uçağın kapısını açan şahısın ise acil inişin ardından gözaltına alındığı açıklandı.

Asiana Airlines, polisin tam bir soruşturma başlattığını söyledi.