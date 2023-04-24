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Havada panik dolu anlar saniye saniye kamerada

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#ABD#Uçak#Dünya
Havada panik dolu anlar saniye saniye kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 09:47

American Havayolları'nın 1958 sefer sayılı uçuşu panik dolu anlara sahne oldu. Kalkıştan hemen sonra uçak kuş sürüsünün arasında kaldı. Alev alan motor ile bir süre uçan uçak acil iniş yaptı. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

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ABD, Ohio'dan gelen görüntüyü konuşuyor.

John Glenn Columbus Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne çarptı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kaza sonrası uçağın motoru alev aldı.

1958 sefer sayılı uçuştaki yolcuların panik dolu anlar yaşamasına neden olan kaza saniye saniye kayıt altında alındı.

Havada panik dolu anlar saniye saniye kamerada

Cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada yayınlanan videolar uçağın motorundan çıkan alevleri ve Ohio'dan geçerken düşük bir gürleme sesi çıkardığı anları gözler önüne serdi.

Boeing 737-800 model uçak yaşanan kaza sonrası acil iniş yaptı.

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Ulusal uçuşları takip eden bir web sitesi olan FlightAware'e göre, American Havayolları'nın Phoenix Arizona sefereini yapan giden 1958 uçuşu John Glenn Columbus Uluslararası Havalimanı'ndan sabah 7:43'te kalktı, ancak sabah 8:22'de havalimanına geri indi.

Havada panik dolu anlar saniye saniye kamerada

Yaklaşık 40 dakika sonra acil iniş yapan uçakta yaşanan kaza nedeniyle yaralanma meydana gelmediği açıklandı.

Yapılan resmi açıklamada yolcuların saat 10.00'da başka bir uçuş ile seyahatlerine devam ettiği bilgisine yer verildi.

Federal Havacılık İdaresi ise yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmanın sonucunun önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

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#ABD#Uçak#Dünya

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