Havada panik dolu anlar saniye saniye kamerada

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ABD, Ohio'dan gelen görüntüyü konuşuyor.

John Glenn Columbus Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne çarptı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kaza sonrası uçağın motoru alev aldı.

1958 sefer sayılı uçuştaki yolcuların panik dolu anlar yaşamasına neden olan kaza saniye saniye kayıt altında alındı.

Cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada yayınlanan videolar uçağın motorundan çıkan alevleri ve Ohio'dan geçerken düşük bir gürleme sesi çıkardığı anları gözler önüne serdi.

Boeing 737-800 model uçak yaşanan kaza sonrası acil iniş yaptı.

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Ulusal uçuşları takip eden bir web sitesi olan FlightAware'e göre, American Havayolları'nın Phoenix Arizona sefereini yapan giden 1958 uçuşu John Glenn Columbus Uluslararası Havalimanı'ndan sabah 7:43'te kalktı, ancak sabah 8:22'de havalimanına geri indi.

Yaklaşık 40 dakika sonra acil iniş yapan uçakta yaşanan kaza nedeniyle yaralanma meydana gelmediği açıklandı.

Yapılan resmi açıklamada yolcuların saat 10.00'da başka bir uçuş ile seyahatlerine devam ettiği bilgisine yer verildi.

Federal Havacılık İdaresi ise yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmanın sonucunun önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.