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Havada panik! ABD B-52 bombardıman uçağı İngiliz semalarında uçarken acil durum kodu verdi, ortalık karıştı!

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#İngiltere#B-52 Uçakları#Acil Durum Kodu
Havada panik ABD B-52 bombardıman uçağı İngiliz semalarında uçarken acil durum kodu verdi, ortalık karıştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 12:48

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş neredeyse tüm dünyanın aylardır korku içinde yaşamasına yol açtı. İngiltere semalarında dün yaşanan heyecan dolu anlar da bu korkuyu perçinledi. Havadayken acil durum alarmı veren uçak bölge halkına kâbus dolu dakikalar yaşattı…

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ABD’ye ait bombardıman uçakları Putin'in Ukrayna işgalinden sonra İngiltere'ye konuşlandırıldı. Bu uçaklar zaman zaman ülkenin hava sahasında uçuşlar yapıyor.

İşte bu uçaklardan biri, hem de nükleer kapasitesi olan bir B-52 bombardıman uçağı, acil durum sinyali vererek meraklı gözlerin izleyebileceği kadar alçaktan bir uçuş yapınca bölge halkı büyük bir panik yaşadı.

Havada panik ABD B-52 bombardıman uçağı İngiliz semalarında uçarken acil durum kodu verdi, ortalık karıştı
ABD Hava Kuvvetleri jeti İngiltere’nin Gloucestershire şehrindeki RAF Fairford askeri havalimanından havalanmıştı.

Ancak uçak acil bir Squawk (acil durum kodu) yayınladıktan sonra sabit bir döngüde dönmeye başladı.

SPICY22 kodlu ABD Hava Kuvvetleri jeti, acil durum Squawk 7700 kodunu yayınladıktan sonra sürekli bir döngüde dönmeye başlamadan motorlarından birinin arızalanması nedeniyle olduğu düşünülüyor.

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Jet, Gloucester, Churchdown, Bishop's Cleeve, Newent, Tewkesbury ve Cheltenham'ın kuzey ucundan geçen bir yolu izledi ve yerel raporlara göre, tekrar inmeden önce yakıtını bitirebilmesi için bir döngüde uçmak zorunda kaldı.

Havada panik ABD B-52 bombardıman uçağı İngiliz semalarında uçarken acil durum kodu verdi, ortalık karıştı
Gloucester'da yerdeki sakinler, ‘bombacı’nın şehrin üzerinde uçarken 'çok yüksek bir ses ve korkunç bir gürültüyle uçtuğunu anlattılar.

Bu da çok büyük bir paniğe yol açtı çünkü muhtemelen uçağı duyan ve gören halk üzerlerine nükleer silah taşıyabilen bir jet düşeceğini sandı.

 
 
 
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A post shared by Roland Hoskins (@rolandhoskins)

Buna benzer bir başka uçuştaki akılalmaz anlar foto muhabir Roland Hoskins tarafından şubat kayıt altına alınmıştı. Şimdi aynı panik bir kez daha yaşanınca ve fotoğraflar bir anda sosyal medyaya düşünce olay büyük bir hızla ülke çapında yayılarak dünya medyasında haber oldu.

Herkese kâbus dolu anlar yaşatan uçuş neyse ki herhangi bir kaza gerçekleşmeden sona erdi.

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#İngiltere#B-52 Uçakları#Acil Durum Kodu

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