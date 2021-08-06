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Dünya
AA Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 06.08.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Havada mucize kurtuluş: Eğitim uçağı düştü, pilotlar sağ kurtuldu!

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Havada mucize kurtuluş: Eğitim uçağı düştü, pilotlar sağ kurtuldu!

Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait eğitim uçağı, Pencap eyaletinin Attock şehri yakınlarında eğitim uçuşu sırasındayken düştü, pilotlar sağ kurtuldu.

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait uçak eğitim sırasında düştü.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, rutin eğitim uçuşundaki bir PAF uçağının henüz belirlenemeyen bir sebeple Attock kenti yakınlarında düştüğü, pilotların güvenli şekilde uçağı terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, kaza nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının rapor edilmediği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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