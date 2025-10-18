Havada korku dolu anlar: El bagajı bölümünde yangın

Haberin Devamı

Çin'li havayolu şirketi Air China’ya ait yolcu uçağının yolcuları havada panik yaşadı. Bir yolcunun el bagajında bulunan batarya alev aldı. Çin'in doğusundaki Hangzhou şehrinden Güney Kore’nin başkenti Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçak, olayın ardından Şanghay şehrine acil iniş yaptı.

Air China tarafından yapılan açıklamada, "CA139 sefer sayılı uçakta, bir yolcunun el bagajında yer alan lityum batarya, baş üstü dolabında kendiliğinden alev aldı. Mürettebat olaya prosedürlere uygun şekilde derhal müdahale etti ve olayda yaralanan olmadı" denildi. Açıklamada ayrıca, uçağın, "uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla" plan dışı bir inişle Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, uçak, yerel saatle 09.47’de Hangzhou’dan kalkış yaptıktan sonra Çin’in doğu kıyısı ile Japonya'nın güneyindeki Kyushu Adası arasında bir noktada tam dönüş yaptı ve saat 11.00 sıralarında Şanghay’a iniş yaptı.