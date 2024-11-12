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Havada korku dolu anlar: Başka ülkeye yöneldi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Dominik Cumhuriyeti#Uçak
Havada korku dolu anlar: Başka ülkeye yöneldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 12:59

ABD firması Spirit Havayolları'na ait bir uçak, Florida'dan Haiti'ye uçarken silahlı saldırıya uğradı ve Dominik Cumhuriyeti'ne yönlendirildi. Saldırı sonucu mürettebat yaralanırken, yolcular arasında can kaybı olmadı.

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ABD’nin düşük maliyetli havayolu Spirit Havayollarına ait yolcu uçağı silahlı saldırıya uğradı. Florida’dan, Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’a sefer düzenleyen yolcu uçağı havalimanına yaklaştığı sırada saldırıya uğramasının ardından Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santiago’ya yönlendirildi.

Spirit Havayolları, uçağın Santiago kentine inişi sırasında hasar gördüğünü ve hizmet dışı kaldığını açıkladı. Ayrıca saldırı sırasında bir mürettebatın da yaralandığı, yolcular arasında yaralanan olmadığı ifade edildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde merminin arka çıkış kapısının yakınından geçerek koridorun karşısındaki baş üstü bölmesine isabet ettiği görüldü.

Port-au-Prince'teki Toussaint Louverture Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirilecek tüm uçuşların durdurulduğu kaydedilirken Spirit Havayolları ise, Port-au-Prince ve Haiti'nin kuzeyindeki liman şehri Cap-Haitien'e uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

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Yolcuların ise başka bir uçağın kalkış yaptığı Florida’ya geri götürüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz ay bir BM helikopteri Port-au-Prince üzerinde açılan ateş sonucu vurulmuştu.

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#ABD#Dominik Cumhuriyeti#Uçak

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