Havada korku dolu anlar: Ateş topuna dönüştü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan kargo uçağı havada alev aldı.

FedEx firmasına ait olduğu bildirilen uçağın kalkıştan 9 dakika sonra geri indiği bildirildi.

Uçağın havada alev topuna döndüğü anları, olayı dehşetle izleyenler paylaştı.

Engine failure/fire FedEx 3609 at Newark on takeoff, returned to land pic.twitter.com/sXmADRqQOs