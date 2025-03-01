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Havada korku dolu anlar: Ateş topuna dönüştü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Uçak#Havalimanı
Havada korku dolu anlar: Ateş topuna dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 17:03

ABD'nin New Jersey kentinden havalanan bir kargo uçağı ateş topuna döndü. Havada alev alan uçak, kalkıştan 9 dakika sonra geri indi.

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ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan kargo uçağı havada alev aldı. 

FedEx firmasına ait olduğu bildirilen uçağın kalkıştan 9 dakika sonra geri indiği bildirildi. 

Uçağın havada alev topuna döndüğü anları, olayı dehşetle izleyenler paylaştı.

Görgü tanıkları, motor arızası nedeniyle yangın çıktığını aktarırken havalimanında patlama sesleri duydukarını ifade ettiler.

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#ABD#Uçak#Havalimanı

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