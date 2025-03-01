Havada korku dolu anlar: Ateş topuna dönüştü

Güncelleme Tarihi:
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan kargo uçağı havada alev aldı.
FedEx firmasına ait olduğu bildirilen uçağın kalkıştan 9 dakika sonra geri indiği bildirildi.
Uçağın havada alev topuna döndüğü anları, olayı dehşetle izleyenler paylaştı.
Engine failure/fire FedEx 3609 at Newark on takeoff, returned to land pic.twitter.com/sXmADRqQOs— Kenny Hoffman (@KProcrastinator) March 1, 2025
Görgü tanıkları, motor arızası nedeniyle yangın çıktığını aktarırken havalimanında patlama sesleri duydukarını ifade ettiler.